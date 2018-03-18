سفير مصر بكازاخستان: الانتخابات تسير بشكل ممتاز بفضل الإعداد الجيد

قال هيثم كامل، سفير مصر لدى كازاخستان، إن انتخابات الرئاسة المصرية هناك تسير بشكلٍ أكثر من ممتاز، وذلك بفضل الإعداد الجيد لها.



وأضاف «كامل»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، السبت، أن الجهات المعنية في مصر لم تبخل بالمتابعة المستمرة لسير العملية الانتخابية، ما كان له كبير الأثر على ظهورها بشكل جيد.



وتوجه بالشكر لحكومة وشعب كازاخستان لتوفير الإجراءات والتسهيلات، المتمثلة في التحرك إلى السفارة وتأمينها.



وفتحت السفارات المصرية في مختلف دول العالم، أبوابها أمام الناخبين المصريين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، التي يخوضها المرشحان عبد الفتاح السيسي، وموسى مصطفى موسى.



يُذكر أن الانتخابات الرئاسية، تُجرى أيام 16 و17 و18 مارس الجاري في الخارج، بينما تقام في الداخل بأيام 26 و27 و28 من الشهر نفسه.



