سفير مصر بإيطاليا: النساء والشباب لهم المشاركة الأكبر في العملية الانتخابية

أشاد السفير هشام بدر، سفير مصر في إيطاليا، بسير العملية الانتخابية، وكثافة الإقبال على التصويت، قائلًا إن هناك عائلات بأكملها جاءت من أجل المشاركة وأداء الواجب الوطني.

وأضاف «بدر»، في تصريح لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأحد، أن الانتخابات الرئاسية 2018، تميزت بمشاركة قوية من قبل الشباب والنساء، موجهًا التحية لهاتين الفئتين.

وتابع أن العائلات حرصت على إحضار الأطفال؛ لتوعيتهم بأهمية المشاركة، وحثهم على تلبية نداء الوطن، مستطردًا أن المصريين جاءوا إلى مقار اللجان ليس لتوجيه رسالة شكر للتضحيات التي قدمها شهداء الوطن لحماية أراضيه، ولا للإنجازات التي تحققت، إنما حتى يصبوا جزءًا من التاريخ.

ويواصل المصريون بالخارج، اليوم الأحد، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، لليوم الثالث والأخير، حيث من المقرر أن تغلق اللجان الانتخابية أبوابها في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم، حسب التوقيت المحلي لكل دولة.

جدير بالذكر أن الانتخابات الرئاسية، تُجرى أيام 16 و17 و18 مارس الجاري في الخارج، بينما تقام في الداخل بأيام 26 و27 و28 من الشهر نفسه.