سفير مصر بالرياض: عمليات فرز الأصوات أوشكت على الانتهاء

قال السفير ناصر حمدي، سفير مصر في السعودية، إن عمليات فرز أصوات المصريين بالمملكة أوشكت على الانتهاء، موضحًا أنه خلال ساعتين سيتم الانتهاء من الفرز وتحرير المحضر الخاص بهذا الشأن، من أجل إرساله للهيئة الوطنية للانتخابات.

وأضاف «حمدي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مع الإعلامي شريف عامر، مساء الأحد، أنه كان هناك حرصًا كبيرًا من المصريين بالرياض على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، التي شهدت إقبالًا كبيرًا من أبناء الجالية بمختلف أنحاء المملكة.

وتابع أن مدينة جدة كانت الأعلى مشاركة، تليها الرياض وما حولها من مدن، لافتًا تقديم بعض رجال الأعمال السعوديين لافتة جميلة، تعبيرًا عن حبهم لمصر، من خلال التبرع بنقل الناخبين إلى مقار اللجان.

وأشار إلى أن الإقبال خلال اليومين الماضيين كان نوعًا ما أكبر، نظرًا أن الأحد يوم عمل في السعودية، ولكن بعض الشركات سمحت للمصريين العاملين بها الذهاب للتصويت بالأتوبيسات الخاصة بهذه الشركات، والعودة مرة أخرى لاستكمال العمل.

وأنهى حديثه، بتوجيه الشكر للسلطات السعودية على دعمها للسفارة المصرية والقنصلية في تنظيم عملية الاقتراع بالانتخابات الرئاسية.

ويواصل المصريون بالخارج، اليوم الأحد، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، لليوم الثالث والأخير، حيث من المقرر أن تغلق اللجان الانتخابية أبوابها في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم، حسب التوقيت المحلي لكل دولة.

جدير بالذكر أن الانتخابات الرئاسية، تُجرى أيام 16 و17 و18 مارس الجاري في الخارج، بينما تقام في الداخل بأيام 26 و27 و28 من الشهر نفسه.