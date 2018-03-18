برشلونة يكتفي بهدفين أمام بلباو ويعزز صدارته للدوري الإسباني

واصل المهاجم الأرجنتيني الدولي ليونيل ميسي ممارسة هوايته في هز الشباك وقاد فريقه برشلونة إلى فوز جديد وثمين في رحلة استعادة لقب الدوري الإسباني لكرة القدم بتغلبه على أتلتيك بلباو 2 / صفر اليوم الأحد في المرحلة التاسعة والعشرين من المسابقة والتي شهدت اليوم أيضا فوز ليجانيس على أشبيلية 2 / 1 .

على استاد "كامب نو" ، واصل برشلونة انتصاراته المتتالية وحقق فوزا ثمينا على ضيفه أتلتيك بلباو بهدفين نظيفين سجلهما باكو ألكاسير وميسي في الدقيقتين الثامنة و30 .

ورفع ميسي رصيده في صدارة هدافي المسابقة هذا الموسم إلى 25 هدفا فيما سجل ألكاسير أول هدف له منذ هدفه في شباك أشبيلية خلال نوفمبر الماضي.

وعزز برشلونة صدارته لجدول البطولة رافعا رصيده إلى 75 بفارق 11 نقطة أمام أتلتيكو مدريد الذي يحل ضيفا اليوم على فياريال في مباراة اخرى بنفس المرحلة. وحافظ برشلونة على سجله خاليا من الهزائم في آخر 36 مباراة بالمسابقة.

وتجمد رصيد بلباو عند 35 نقطة في المركز الثالث عشر بعدما مني بالهزيمة الثانية له في آخر ثلاث مباريات خاضها بالبطولة.

وتغلب ليجانيس على أشبيلية 2 /1 في وقت سابق اليوم ليرفع رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثاني عشر وتجمد رصيد أشبيلية عند 45 نقطة في المركز الخامس.

وتقدم أوناي بوستينزا بهدف لليجانيس في الدقيقة 41 ثم أضاف خافيير إراسو جونيي الهدف الثاني في الدقيقة 69 وتكفل ميجيل لايون بالهدف الوحيد لأشبيلية في الوقت بدل الضائع.

وأنهى أشبيلية المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد بابلو سارابيا في الدقيقة 84 لحصوله على الإنذار الثاني.