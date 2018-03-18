رائد فضاء يدلي بصوته في الانتخابات الروسية من محطة الفضاء الدولية

صوَّت رائد الفضاء الروسي الوحيد على متن محطة الفضاء الدولية، أنطون شكابليروف، من المدار عبر ممثله قائد نادي رواد الفضاء الروسي أوليج كونونينكو من الأرض، طبقا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء اليوم الأحد.

ونقلت سبوتنيك عن مصدر قوله: "قام قائد رواد الفضاء بقراءة أسماء المرشحين لأنطون، ومن ثم أعلن رائد الفضاء اختياره".

ووصل أوليج كونونينكو إلى مركز مراقبة المهمة، جنبا إلى جنب مع ممثلين عن لجنة الانتخابات الروسية. وبعد الاتصال مع رائد الفضاء وضع الوثيقة في صندوق الاقتراع.

وكان أوليج كونونينكو قد ذكر في وقت سابق أن رواد الفضاء الآخرين والموظفين الروس الذين يشاركون في التحضير لإطلاق السفينة التالية "سويوز إم إس 08 " إلى محطة الفضاء الدولية، سوف يصوتون في الانتخابات الرئاسية الروسية، في مكان إقامتهم في فندق "رائد الفضاء" (كاسمنافت).