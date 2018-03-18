الجالية المصرية بهولندا: أعداد المشاركين في الانتخابات ضعف المرات السابقة

قالت سحر رمزي، المتحدثة باسم الجالية المصرية بهولندا، إن الإقبال على المشاركة في انتخابات الرئاسة هناك ضعف أعداد العمليات الانتخابية السابقة، موضحة أن إدلاء الجالية المصرية بأصواتها بمثابة تحدٍ صارخ، وفق تعبيرها.



وأضافت «رمزي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء دي إم سي»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، اليوم السبت، أن انتخابات الرئاسة المصرية في هولندا تعد عرسًا انتخابيًا، معقبة: «الإقبال مشرف في ظل فرحة وجو مختلف تمامًا».



ولفتت إلى عدد الجالية المصرية بهولندا، والتي قالت إنها حوالي 30 إلى 40 ألف مصري، مشيرة إلى وجود حملات شعبية للتوعية والحث على المشاركة في الانتخابات، إضافة إلى إنشاء مجموعات على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» لهذا الشأن.



وفتحت السفارات المصرية في مختلف دول العالم، أبوابها أمام الناخبين المصريين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، التي يخوضها المرشحان عبد الفتاح السيسي، وموسى مصطفى موسى.



يُذكر أن الانتخابات الرئاسية، تُجرى أيام 16 و17 و18 مارس الجاري في الخارج، بينما تقام في الداخل بأيام 26 و27 و28 من الشهر نفسه.