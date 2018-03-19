«الرئاسة»: الجانب التجاري سيكون على رأس مفاوضات «السيسي» و«البشير»

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن زيارة الرئيس السوداني، عمر البشير، لمصر غدًا الاثنين، تأتي في وقت هام جدًا، موضحًا أن التعاون التجاري والاقتصادي سيكون على طاولة المفاوضات بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره السوداني.

وأضاف «راضي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء دي إم سي»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، اليوم الأحد، أن الزيارة ستستغرق يومًا واحدًا، وسيُطرَح على طاولة مفاوضاتها جميع الموضوعات، موضحًا أن الرئيس السوداني يأتي على رأس وفد رفيع المستوى.

وتابع أن الزيارة ستبدأ صباح الغد وستنتهي مسائه، لافتًا إلى وجود قمة ثنائية بين الرئيسين، إضافة إلى مؤتمر صحفي وبعض الفعاليات الأخرى، إلا أن الشق التجاري والاقتصادي سيكون على رأس المفاوضات، مؤكدًا أن ذلك جانب ثابت في محادثات الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدول الشقيقة، نظرًا لما تشهده مصر من تنمية.

وأشار إلى وجود بعض القضايا السياسية على طاولة الحوار إضافة إلى مكافحة الإرهاب، معقبًا: «أعتقد أن الوضع الإقليمي الحالي يتطلب التكاتف والتعاون أكثر من أي وقت مضى».

يُذكر أن سفير مصر لدى السودان، أسامة شلتوت، قال إنه من المقرر أن يزور الرئيس السوداني، عمر البشير، القاهرة غدًا الاثنين لمدة يوم واحد، على رأس وفد رفيع المستوى.