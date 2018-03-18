قال السفير عمر سليم، سفير مصر في إسبانيا، إن الإقبال في تزايد منذ اليوم الأول للانتخابات الرئاسية في الخارج، موضحًا أن العملية الانتخابية تسير وسط أجواء احتفالية وحماسية خارج السفارة المصرية في إسبانيا.

وأضاف «سليم»، في تصريح لفضائية «ten»، مساء الأحد، أن المصريين في الخارج حرصوا على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وتوافد العديد من المصريين من مدينة برشلونة ومن مدن أخرى،مشيرًا إلى ابتعاد أماكن الإقامة عن السفارة مسافة تزيد عن 700 كيلو مترًا.

وتابع الهيئة الوطنية للانتخابات تتابع عن كثب وفي تواصل دائم سير العملية الانتخابية، والاطمئنان على توفير الدعم التكنولوجي لتيسير المشاركة في الانتخابات الرئاسية للمصريين في الخارج.

وكانت السفارات المصرية في مختلف دول العالم، قد فتحت أبوابها أمام الناخبين المصريين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، التي يخوضها المرشحان عبد الفتاح السيسي، وموسى مصطفى موسى، منذ التاسعة من صباح السبت، وفقًا لتوقيت كل دولة.

جدير بالذكر أن الانتخابات الرئاسية، تُجرى أيام 16 و17 و18 مارس الجاري في الخارج، بينما تقام في الداخل بأيام 26 و27 و28 من الشهر نفسه.