«الرئاسة»: مصر تسعى للتعاون البناء مع السودان

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيلتقي غدًا الاثنين بالقاهرة، نظيره السوداني عمر البشير، الذي سيأتي على رأس وفد رسمي رفيع المستوى في زيارة لمصر، لمدة يوم واحد.

وأضاف «راضي»، في تصريح لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأحد، أن هذه الزيارة تأتي في إطار مواصلة التشاور وبحث سبل تعزيز العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين في جميع المجالات، وبما يسهم في تحقيق مصالح الشعبين الشقيقين، مؤكدًا أن مصر تسعى للتعاون البناء مع السودان.

وأوضح أنه سيتم طرح جميع الملفات على طاولة القمة المصرية السودانية غدًا، لافتًا إلى أوجه التعاون الثنائي المتعددة بين البلدين، واللجان المشتركة بمختلف المجالات الاقتصادية والعسكرية.

وأعرب عن تطلعه دفع العلاقات الثنائية على كل المستويات بين البلدين من خلال هذه الزيارة، مؤكدًا أن دائمًا تمد يد التعاون وتفضل العمل الجماعي عن الفردي، ولا تتزاحم مع أحد لكي تتصدر المشهد، وتجري المباحثات بهدف تحقيق المصلحة المشتركة في إطار الاحترام المتبادل.