آليات عسكرية إسرائيلية تتوغل جنوب قطاع غزة بعد قصف هدف لـ«حماس»

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أفادت تقارير إخبارية بأن عدة آليات عسكرية إسرائيلية توغلت صباح اليوم الأحد، شرق محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة، وذلك بعد قصف هدف في القطاع الليلة الماضية.

وذكرت وكالة "معا" الفلسطينية، أن أربع جرافات عسكرية إسرائيلية توغلت في قرية عبسان شرق خانيونس جنوب قطاع غزة انطلاقا من موقع الفراحين العسكري وشرعت بأعمال تسوية وتجريف في المنطقة.

وجاءت عملية التوغل بعد ساعات من شن طائرات إسرائيلية سلسلة غارات عنيفة على أراض زراعية شرق حي الزيتون، جنوبي شرقي مدينة غزة.

وذكرت التقارير الفلسطينية أن طائرات إسرائيلية أطلقت أكثر من 11 صاروخا على أراض زراعية، ما أوقع أضرارا مادية كبيرة في الأراضي، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

من جانبه، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن مقاتلات سلاح الجو أغارت الليلة الماضية على ما وصفه بأنه "هدف إرهابي تابع لحماس وسط قطاع غزة ردا على حوادث زرع العبوات الناسفة في منطقة الجدار الأمني".

وجدد الجيش الإسرائيلي تحميل حركة حماس مسؤولية كل ما يجري في قطاع غزة.

وارتفعت التوترات على الحدود بين إسرائيل وغزة بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وهو القرار الذي أثار غضب الفلسطينيين.