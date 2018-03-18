مكتبة الإسكندرية تحتفل بإصدار كتاب جديد عن «زويل» في ذكرى ميلاده

تنظم مكتبة الإسكندرية احتفالية إصدار كتابها الجديد «تحية وذكريات من مصر.. أحمد زويل العالم والإنسان»، بمناسبة ذكرى ميلاد العالم الراحل أحمد زويل، وذلك الساعة الـ12 ظهر يوم الثلاثاء المقبل، بقاعة المحاضرات بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.

ترجع فكرة هذا الكتاب للدكتور أحمد عكاشة أستاذ ومدير مركز التعاون للتدريب والبحوث في مجال الصحة النفسية التابع لمنظمة الصحة العالمية والمؤسِّس والرئيس الفخري لمعهد عكاشة للطب النفسي في جامعة عين شمس ورئيس الجمعية المصرية للطب النفسي، وذلك أثناء تأبين العالم الراحل أحمد زويل في مكتبة الإسكندرية عام 2017، الذي تواكب مع صدور كتاب «تحية وذكريات مع أحمد زويل» باللغة الإنجليزية عن جامعة «كالتك»، والذي اشترك فيه 37 عالمًا من كل بلاد العالم ومن الحاصلين على جائزة نوبل.

وتعاون الدكتور أحمد عكاشة مع الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية؛ لتبادر المكتبة بتحية وتقدير الدكتور أحمد زويل بإصدار هذا الكتاب، وقام بدعوة أصدقاء أحمد زويل ومعارفه وتلاميذه، واتفقا أن يكون إصدار الكتاب موافقًا لذكرى ميلاده في 26 فبراير.

جدير بالذكر، أن الدكتور أحمد زويل حائز على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1999 لدراساته الرائدة في مجال علوم الفيمتو، كان يعمل أستاذ كرسي لاينس بولينج في الكيمياء، وأستاذ الفيزياء بمعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا «كالتك»، ومدير مركز الأحياء الطبيعية للعلوم والتكنولوجيا فائقة السرعة، المدعوم من مؤسسة غوردون وبيتي مور، بمعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا.

وكان «زويل» أحد أعضاء مجلس مستشاري الرئيس أوباما للعلوم والتكنولوجيا، والمبعوث العلمي للولايات المتحدة الأمريكية لمنطقة الشرق الأوسط، وعضوًا منتخبًا في العديد من الأكاديميات والجمعيات الدولية، وتولى منصب مدير معمل علوم الجزيئات التابع لمؤسسة العلوم الوطنية الأمريكية سابقًا، وحصل أحمد زويل على درجة الدكتوراة من جامعة بنسلفانيا، وزمالة ما بعد الدكتوراة من جامعة كاليفورنيا في بيركلي، وكان عضوًا بمجلس مكتبة الإسكندرية الاستشاري.