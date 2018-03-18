إصابة 8 أشخاص بحالة تسمم بعد تناولهم وجبة سمك القراض بمطروح

أصيب 8 أشحاص من أسرة واحدة بتسمم بعد تناولهم وجبة سمك مسممة بقرية رأس الحكمة في محافظة مطروح.

كانت مستشفى مطروح العام، قد استقبلت اليوم الأحد، 8 أشخاص من أسرة واحدة بقرية رأس الحكمة التابعة لمدينة مرسى مطروح، أصيبوا بالتسمم بعد تناولهم لوجبة من سمك القراض السام، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية لهم، وحجزهم لاستكمال العلاج.

وكانت وزراة الصحة، قد أصدرت العديد من النشرات ونظمت حملات توعية، بخطورة تناول سمك القراض المسمم، والذي أودى بحياة ما يقرب من 30 شخصًا، منذ عام 2005.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.