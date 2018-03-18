«الوزراء»: الموازنة العامة الجديدة تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة للمواطن

قال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2018/2019 من أكبر الموازنات في تاريخ مصر، موضحًا أنه من المنتظر إحالتها إلى مجلس النواب لمناقشتها.

وأضاف «سلطان»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، اليوم الأحد، أن الموازنة الجديدة تبلغ تريليون و412 مليار جنيه، موضحًا أنها تتجه إلى تحسين مستوى المعيشة للمواطن المصري.

وتابع أنها تهدف إلى انخفاض معدلات التخضم وزيادة فرص العمل، إضافة إلى تزايد معدلات النمو الاقتصادي بدرجة تسمح بأن يكون هناك توسعًا في الاستثمار وتحسن في الخدمات المقدمة.

وأوضح أن بالموازنة العامة الجديدة زيادة قدرها 25% في المبالغ المخصصة لقطاعي التعليم والصحة، لافتًا إلى تركيزها على المواطنين الأكثر احتياجًا والمحافظات الأكثر فقرًا، إضافة إلى تحسين الاستثمار والتوزيع المتكافئ له في مختلف المحافظات.

يُذكر أن مجلس الوزراء وافق، خلال اجتماعه اليوم الأحد، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2018/2019.