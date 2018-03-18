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«ساهم معنا بترشيد استهلاكك» في ندوة بكلية التربية بجنوب الوادي

كمال الجزيرى
نشر فى : الأحد 18 مارس 2018 - 10:02 م | آخر تحديث : الأحد 18 مارس 2018 - 10:02 م

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، الأحد، ندوة بكلية التربية بجامعة جنوب الوادي، تحت عنوان «ساهم معنا بترشيد استهلاكك»، بمشاركة منطقة وعظ البحر الأحمر ولجنة الفتوى والمياه الجوفية وجهاز شئون البيئة.

وتناولت الندوة دعوة الأديان السماوية لترشيد الاستهلاك ومجهودات الدولة لتوفير احتياجات المواطنين من المياه، كما تم عرض تقرير عن محطة اليسر لتحلية المياه باعتبارها أكبر محطة لتحلية المياه بمصر.

وخلال الندوه، ناشد جهاز شئون البيئة، الحضور بالمشاركة في ساعة الأرض السبت المقبل، من خلال إطفاء جميع الأنوار لمدة ساعة كمشاركة في هذا الحدث العالمي.


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