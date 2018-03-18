طالب بجامعة أكتوبر للعلوم يفوز بالمركز الثاني في مسابقة إبداع

أعلنت جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب «MSA»، عن فوز الطالب عبد الرحمن حجاج، من كلية الإعلام بالمركز الثاني بمسابقة إبداع، التي نظمتها أكادمية الشروق، بدار الأوبرا، تحت رعاية وزير الثقافة، إيناس عبد الدايم.

وبحسب بيان إعلامي من الجامعة، اليوم الأحد، ضمت لجنة التحكيم​، المخرجان محمد فاضل، ومجدي أبو عميرة، ونيفين الكيلاني، رئيس صندوق التنمية الثقافية.

من جانبها، أعربت د. نوال الدجوي، رئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، عن سعادتها بفوز طالب كلية الإعلام بالمركز الثاني بمسابقة إبداع، مؤكدة أن المشاركة فى مثل هذه المسابقات تثقل مهارات الطلاب وخبراتهم المختلفة.