«سيدات مصر» بالفيوم تكرم أسر شهداء القوات المسلحة

نظمت حملة «سيدات مصر» بمحافظة الفيوم، احتفالية كبرى لتكريم أسر وأبناء شهداء القوات المسلحة، الذين استشهدوا في سيناء والعريش، بالإضافة إلى تكريم 50 طفلا من الأيتام، برعاية علا عبد الجواد، منسق عام الحملة.

وذلك بحضور الإعلامية رضوى العوضي، منسق عام الحملة على مستوى الجمهورية، وهبة السيد، منسق الحملة بمحافظات الصعيد، والنائب يوسف الشاذلي، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز أبشواي ويوسف الصديق، والنائبه نشوى حسين، عضو مجلس النواب عن محافظة الفيوم، والفنان محمد أبو الوفا، وعدد من الشخصيات العامة ورؤساء الأحزاب السياسية بمحافظة الفيوم.

وقالت علا عبد الجواد، منسق عام حملة «سيدات مصر» بالفيوم، إن الحملة تبذل جهودا كبيرة على مستوى الجمهورية من أجل المشاركة في العمل العام من خلال تقديم الدعم للبسطاء من أفراد المجتمع، بالإضافة إلى دعم وتكريم أسر شهداء الجيش والشرطة، موضحة أن الحملة أيضا تسعى إلى تكريم الأطفال الأيتام، ومشاركتهم فرحتهم، وتقديم كافة أنواع الدعم لهم.

وأضافت الإعلامية رضوى العوضي، المنسق العام للحملة على مستوى الجمهورية، أن الحملة افتتحت فروع لها في معظم محافظات مصر، خاصة اهتماما بمحافظات الصعيد الطبيعة الخاصة التي يعيشها أهالي تلك المحافظات، خاصة أنه يتم التركيز على تكريم ورعاية أسر الشهداء من أبناء القوات المسلحة والشرطة، بالإضافة إلى تكريم الأطفال الأيتام.