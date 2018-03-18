نتائج الأولية: حصول «بوتين» على نحو 73% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية

أظهرت النتائج الأولية لنتائج فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية الروسية 2018، حسب لجنة الانتخابات الروسية، حصول الرئيس الروسي الحالي فلاديمير بوتين على 72.6% من الأصوات بعد فرز 26% من الأوراق الانتخابية.

وحصل مرشح الحزب الشيوعي بافل جرودينين على 15.6%، وفلاديمير جيرينوفسكي على 6.9%، وكسينيا سوبتشاك 1.39%، وباقي المرشحين على أقل من 1%.

وذكر مركز عموم روسيا لدراسة الرأي العام، اليوم السبت، أن فلاديمير بوتين سوف يفوز بنسبة 73.9% في الانتخابات الرئاسية، وذلك استنادا إلى النتائج التي توصل إليها مركز الأبحاث عبر استطلاع آراء الخارجين من مراكز الاقتراع.

وأوضح المركز أنه استنادا إلى نتائج استطلاعات الرأي، التي أجراها أثناء عملية الاقتراع اليوم، فإنه تم انتخاب فلاديمير بوتين رئيسا للاتحاد الروسي في الجولة الأولى بنسبة 73.9% من الأصوات، فيما تشير استطلاعات أخرى إلى حصول بوتين على 72.3%، ومرشح الحزب الشيوعي بافل جرودينين على 15.6%، وفلاديمير جيرينوفسكي على 6.9%، وكسينيا سوبتشاك 1.39% ، وباقي المرشحين على أقل من 1%.