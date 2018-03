الممثل البريطاني إيدي ريدماين يصبح أبا للمرة الثانية

استقبل الممثل البريطاني إيدي ريدماين وزوجته هانا طفلهما الثاني الأسبوع الماضي.

وقد وضعت هانا، 34 عاما، الرضيع يوم السبت العاشر من مارس الجاري، وكشف إيدي، 36 عاما، أنهما أطلقا عليه اسم لوك ريتشارد باجشاوي.

ويذكر أن هانا وإيدي لديهما طفلة اسمها إيريس، 21 شهرا.

وكان الزوجان قد أكدا نبأ الحمل في نوفمبر الماضي.

ويذكر أن هانا وإيدي تزوجا في ديسمبر 2014.

ويشار إلى أن إيدي حصل على جائزة أوسكار أفضل ممثل عن دوره في فيلم "The Theory of Everything" الذي جسد فيه شخصية عالم الفيزياء ستيفن هوكينج، الذي توفى الأسبوع الماضي عن عمر يناهز 75 عاما.