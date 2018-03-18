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«الجمعية الرمدية» تكرم مبادرة «عنيك في عنينا»

كتبت - أسماء سرور:
نشر فى : الأحد 18 مارس 2018 - 1:13 م | آخر تحديث : الأحد 18 مارس 2018 - 1:13 م

كرمت الجمعية الرمدية المصرية الدكتور أسامة عباس رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات العاملة في مجال الصناعات الدوائية والمشرف العام لمبادرة «عنيك في عنينا»، تقديرًا لدعمه قضية مكافحة مسببات العمى في مصر، والتعليم الطبي المستمر لشباب الأطباء.

وأعرب «عباس» عن سعادته بهذا التكريم الذي يمثل اعترافًا بجهود العمل المجتمعي في مصر، خصوصًا في مجال مكافحة العمى الذي كان مهملًا حتى أشعلت مبادرة «عنيك في عنينا» شرارة الانطلاق والبدء في تحرك قومي تجاه القضاء على أمراض العيون المسببة للإعاقة البصرية.

وأكد «عباس»، أن ما حدث خلال أقل من 3 أشهر من تحرك وتكاتف مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمؤسسات الحكومية تجاه تلك القضية يعد إنجازًا يحسب لمصر، مشيرًا إلى أن تلك الاستجابة السريعة والدعم الهائل من القيادة السياسية ليس بجديد على الرئيس عبدالفتاح السيسي.


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