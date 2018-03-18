ينطلق مؤتمر «السياحة.. المشكلة والحل» الذي يقام تحت رعاية محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، غدا الإثنين، بفندق هلنان فلسطين، وذلك بهدف وضع الإسكندرية ضمن خريطة السياحة العالمية، وتعريف العالم بمكانتها كمدينة تستحق أن تكون بمصاف مدن السياحة العالمية لما تمتلكه من مقومات جذب كبيرة.

وأكد المحافظ، أن مؤتمر السياحة يناقش أهم المعوقات أمام صناعة السياحة حاليا وآليات خروج هذه الصناعة المهمة من النفق المظلم، وكيفية جذب مزيد من الاستثمارات السياحية بالمحافظة.

ويشارك في المؤتمر عددا من وزراء السياحة والاستثمار والآثار وغيرهم من الوزراء، وكذا ممثلون لعدة قطاعات مرتبطة بالسياحة، إلى جانب عدد كبير من المستثمرين، ويضم أيضا ضيوف متخصصين بمجال السياحة من داخل وخارج مصر.