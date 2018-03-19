أعرب الإعلامي عمرو أديب، عن استيائه من خروج الزمالك من بطولة الكونفدرالية الإفريقية، قائلًا: «في حاجة غلط ولازم تتصلح؛ لأن اللي بيحصل ده غير طبيعي».

وقال «أديب»، في برنامجه «كل يوم»، الذي يعرض على فضائية «ON E»، مساء الأحد، «اللي بيحصل في الزمالك ده تاريخي، وزي ما في انتصارات تاريخية، الهزائم دي بردو تاريخية»، مضيفًا: «سيسطر التاريخ بأحرف من ضلمة هزائم الزمالك خلال السنوات الماضية».

وأشار إلى عدم حدوث أي انتصارات في النادي على الرغم مما حدث من تغييرات، قائلًا: «غيرنا المدرب، وجبنا لاعيبة جديدة، وبدلنا الأرض، وقومنا الوايت نايتس، ويظل الزمالك ينهزم ثم ينهزم ثم ينهزم»، على حد تعبيره.

وأضاف أن «فريق ولايتا ديتشا الإثيوبي من فرحته هيجري من هنا لأديس أبابا، وهيعمل احتفال على رأس سد النهضة، وهيطلب من رئيس الوزراء الجديد الذي لم يأت بعد إنه يسيب المياه شوية لمصر»، على حد قوله.

جدير بالذكر أن الزمالك قد ودع بطولة الكونفدرالية الإفريقية، اليوم الأحد، بعد هزيمته من فريق ولايتا ديتشا الإثيوبي، بركلات الترجيح، في دور الـ32 للبطولة.