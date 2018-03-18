رئيس جامعة المنيا يشهد افتتاح الملتقى الـ 24 لتدريب طلاب الجامعات العربية

شهد الدكتور جمال الدين علي أبو المجد رئيس جامعة المنيا افتتاح ملتقى تبادل عروض تدريب طلاب الجامعات العربية في دورته الـ24 والمنعقد بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 17 إلى 20 مارس الجاري، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتستضيف أعماله جامعة الزقازيق.

وتأسس المجلس العربي لتدريب طلاب الجامعات العربية عام 1992، بهدف تشجيع الجامعات أعضاء الاتحاد والهيئات المختلفة في الوطن العربي على توفير فرص لتدريب طلاب الجامعات العربية، التدريب الملائم لدراساتهم طبقًا للقواعد التي تضعها الجامعات والهيئات التي ترغب في توفير فرص التدريب، ويضم المجلس في عضويته جامعة المنيا والعديد من الجامعات المصرية والتي وصل عددها إلى 38 جامعة مابين حكومية وخاصة.

وأوضح الدكتور «أبو المجد»، أن مشاركة جامعة المنيا تأتي لتعزيز التبادل الطلابي بين الجامعات العربية والمصرية، من خلال الحلقات النقاشية ضمن فعاليات الملتقى حول العديد من الموضوعات المختلفة، وتبادل عروض التدريب بين ممثلي الجامعات العربية المشاركين، والمساعدة في التدريب الميداني واستعراض التحديات والمعوقات التي تواجه التبادل الطلابي وآليات التطوير.

ويشارك بالملتقى جامعات من 7 دول عربية شقيقة هي «الأردن، والإمارات، والعراق، والجزائر، وسلطنة عمان، وفلسطين، واليمن»، بالإضافة إلى الجامعات المصرية.

حضر افتتاح الملتقى الدكتور عمرو عزت سلامة وزير التعليم العالي الأسبق وأمين عام اتحاد الجامعات العربية المنتخب والدكتور خميسي حميدي الأمين العام المساعد لاتحاد الجامعات العربية، بالإضافة إلى رؤساء الجامعات المشاركة.