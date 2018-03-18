روحاني: إيران مصممة علي تطوير شامل للعلاقات مع سلطنة عمان

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اعتبر رئيس الجمهورية حسن روحاني إن العلاقات بين إيران وسلطنة عمان وثيقة وأخوية وتتجه نحو المزيد من التطور، مشددا على 0ضرورة بذل المزيد من الجهود من أجل تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين.

جاء ذلك خلال استقبال روحاني وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي، اليوم الأحد، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

شدد روحاني علي أهمية تطوير العلاقات المصرفية والتعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين مؤكدا أن إيران مصممة على تطوير شامل للعلاقات مع سلطنة عمان.

وقال روحاني "إيران وعمان تتحملان اليوم مسؤوليات ثقيلة تجاه قضايا المنطقة وينبغي الاستفادة من التجارب المتاحة للبلدين لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة".

ووصف الرئيس روحاني الأوضاع الإنسانية في اليمن بأنها متأزمة ومقلقة، مشددا على ضرورة إرسال المساعدات الدوائية والغذائية للشعب اليمني والسعي لوقف القصف وعمليات القتل التي يتعرض لها الشعب هناك.

من جانبه، شدد وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي على رغبة بلاده الثابتة في تعزيز العلاقات الشاملة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

كان المتحدث باسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي قد نفى أن تكون زيارة بن علوي تهدف إلى الوساطة حول الاتفاق النووي بين الإدارة الأمريكية والحكومة الإيرانية أو أن بن علوي حمل رسائل من وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس إلى طهران.

يذكر أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، انتقد مرارا الاتفاق النووي وأعلن أكثر من مرة عن رغبته بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، معتبرا إياه أسوأ اتفاق وقعته الولايات المتحدة.

ووجه ترامب إنذارا للقوى الأوروبية في يناير بضرورة "إصلاح العيوب المزعجة في الاتفاق النووي الإيراني" وإلا سيرفض تجديد رفع العقوبات الأمريكية عن إيران.

من جانبها، أكدت إيران أنها سوف تنسحب من الاتفاق حال فرض عقوبات عليها.