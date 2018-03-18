قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إنه يتم دراسة كيفية حصول المواطنين المصريين المقيمين بالخارج على شهادة «أمان» للعمالة غير المنتظمة.



وأضافت «مكرم»، خلال لقائها ببرنامج «الطريق إلى الاتحادية»، المذاع عبر فضائية «أون لايف»، أمس السبت، أنها تواصلت مع طارق عامر، محافظ البنك المركزي، أثناء تواجدها في المملكة العربية السعودية بشأن إتاحة شهادة أمان للمصريين في الخارج، لأنها ادخارية وتوفر لهم المعاشات التي يطلبوها دائمًا.



وأوضحت أنه حاليًا يتم دراسة الآلية التي يستطيع المصريون في الخارج من خلالها الحصول على الشهادة، سواء من السفارات أو القنصليات المختفة أو حتى مباشرة من خلال البنوك الوطنية، مستطردة أنها ستتواصل بعد انتخابات الرئاسة مع محافظ البنك المركزي لمتابعة التطورات في هذا الإطار.



فيما توجهت بالشكر للفنان أحمد فؤاد سليم، لإلقائه الصوتي على فيلم «ملحمة شعب وحكاية وطن»، معقبة: «صوته عميق، وأنا أخذت الفيلم في جميع جولاتي الخارجية لأعرضه قبل حديثي، وهو وصل المعلومة لقلوب المصريين في الخارج».



يذكر أنه بدأت فروع بنوك الأهلي، ومصر، والقاهرة، والتنمية والائتمان الزراعي، والبالغ عددها 2475 فرعًا منتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية، بيع شهادات «أمان» للعمالة الموسمية غير المؤمن عليها.



