بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، والدكتور محمد بدر، محافظ الأقصر، نظم المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور حاتم ربيع، الأمين العام للمجلس، أمسية شعرية بعنوان «في حب مصر والمغرب» اليوم بالأقصر.

أدار الندوة الدكتور حاتم ربيع، بمشاركة الشاعر المصري الكبير أحمد عبد المعطي حجازي، والشاعر المغربي عزيز أزغاي، والشاعرة المغربية نسيمة الراوي، والشاعر المغربي نبيل منصر، بمصاحبة عازف العود الفنان المغربي رشيد البرومي، وبحضور عدد من قيادات وزارة الثقافة ونخبة من شعراء الأقصر من بينهم الشاعر حسين قباحي والشاعر حسن عامر.

نظمتها أمانة المؤتمرات بالمجلس برئاسة وائل حسين، وذلك في إطار الفعاليات التي تنظمها وزارة الثقافة بمناسبة ختام برنامج «الأقصر عاصمة الثقافة العربية».