أمين عام «الناتو»: نتطلع لتحسين قدراتنا الدفاعية لمواجهة التصرفات الروسية

قال ينس ستولتنبرج الأمين العام لحلف شمال الأطلسى فى مقابلة نشرتها صحيفة «فيلت إم زونتاج»، اليوم الأحد: إنه يجب على الحلف تحسين قدراته واستعدادته الدفاعية للتحرك فى أعقاب تصرفات روسيا «العدائية وغير المتوقعة» على نحو متزايد.

وقال ستولتنبرج إنه يتوقع أن تعدل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وزعماء الحلف الآخرون نهجهم خلال اجتماع قمة الحلف هذا الصيف فى ضوء خطر إمكان أن تعطى روسيا ثقلا أكبر بشكل تدريجى للأسلحة النووية فى تدريباتها وقدراتها العسكرية الجديدة.

ونقلت الصحيفة عن ستولتنبرج قوله «أعتقد أن المستشارة ميركل ونظراءها سيواجهون قرارات جديدة فى قمة حلف شمال الأطلسى فى بروكسل فى يوليو. علينا أن نكون يقظين وحازمين». مشددا « نريد رادعا موثوقا به».

واتهم ستولتنبرج روسيا الأسبوع الماضى بمحاولة زعزعة استقرار الغرب بالأسلحة النووية الجديدة والهجمات الإلكترونية والعمل السرى بما فى ذلك تسميم عميل مزدوج روسى سابق وابنته فى مدينة سالزبرى البريطانية. وقال: «بوسعنا دائما أن نفعل المزيد وعلينا التفكير مليا فى ذلك الآن... روسيا بدأت تصبح غير متوقعة على نحو متزايد وأكثر عدوانية».

وتنفى روسيا أى دور لها وتقول إن حلف شمال الأطلسى الذى تقوده الولايات المتحدة يمثل خطرا على السلام فى أوروبا.

من جانبها، ذكرت صحيفة «صنداى تلجراف»، البريطانية اليوم، فى افتتاحيتها إن «الغرب بحاجة إلى ناتو جديد لإيقاف روسيا». وقالت الصحيفة إن بريطانيا تعلمت فى الأيام الأخيرة إنها يجب أن تأخذ التهديد الروسى على محمل الجد.

وأوضحت افتتاحية الصحيفة، أن فكرة الحد من الإنفاق على التسلح بعد انتهاء الحرب الباردة أثبتت أنها واحد من أكبر الأوهام التى سيطرت على بريطانيا فى الأعوام الثلاثين الماضية. مشيرة إلى مساعى روسيا فى الأعوام الأخيرة لبسط نفوذها فى جورجيا وأوكرانيا وسوريا وفى الانتخابات الرئاسية الأمريكية. مضيفة، ورأت الصحيفة إن هناك حاجة لرد طويل الأجل على روسيا فى صورة تحالف يحمى مصالح الغرب.