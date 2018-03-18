إصابة 4 مزارعين وسيدة في مشاجرة على حدود قطعة أرض زراعية بالفرافرة

أصيب 4 مزارعين وسيدة بجروح وكسور وكدمات وذلك إثر نشوب مشاجرة بالشوم والحجارة اليوم الأحد، في نزاع على حدود أرض زراعية بقرية اللواء صبيح بمركز الفرافرة في الوادي الجديد.

تلقى اللواء عبدالرحمن شحاتة مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من مركز شرطة الفرافرة، يفيد وقوع مشاجرة بين عدد من المزارعين بقرية اللواء صبيح بدائرة المركز، وذلك نتيجة نزاع على حدود قطعة أرض زراعية.

وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث المركز؛ لإنهاء النزاع، وأسفرت المشاجرة عن إصابة كلًا من «عبدالرسول.ع» 54 سنة، و«حسني.ع» 32 سنة، و«إكرام.ح» 50 سنة، و«رفعت.ع» 28 سنة، و«عبدالناصر.ع» 27 سنة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.