براجا يفوز على تشافيس برباعية في غياب كوكا بالدوري البرتغالي

فاز سبورتينج براجا على مضيفه تشافيس 4 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة السابعة والعشرين من الدوري البرتغالي لكرة القدم والتي شهدت أيضا فوز فيتوريا جيماريش على أفيس 2 / 1 وموريرينسي على بيلينينسيش بذات النتيجة.

وسجل أهداف براجا برونو فيانا في الدقيقة 27 وريكاردو هورتا (هدفين) في الدقيقتين 38 والأخيرة من الشوط الأول وباولينيو في الدقيقة 73، فيما سجل هدف حفظ ماء الوجه لتشافيس بلاتيني في الدقيقة 76 ولم يشارك أحمد حسن كوكا مهاجم الفريق في المشاركة مع الفريق البرتغالي واكتفى مشاهدة المباراة على مقاعد البدلاء.

ورفع براجا رصيده إلى 61 نقطة في المركز الرابع وتوقف رصيد تشافيس عند 36 نقطة في المركز الثامن بفارق الأهداف خلف بوافيستا.