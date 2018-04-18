إصابة ربة منزل في حريق شقة بسبب ماس كهربائي بالإسكندرية

أصيبت سيدة تدعى «م.ع» 55 عامًا، ربة منزل، بحالة اختناق نتيجة انبعاث أدخنة حريق، نشب في مسكنهم بالعقار الكائن في شارع أبناء الشرقية، منطقة العصافرة قبلي دائرة قسم شرطة «ثان المنتزه»، وتم نقلها لمستشفى شرق المدينة لتلقي العلاج، وتبين أن حالتها مستقرة.

تلقى اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد نشوب حريق بصالة شقة بالطابق الثالث، وامتدت النيران لغرفة النوم، ما أدى لاحتراق بعض محتوياتهما، وسيطرت قوات الحماية المدنية على النيران وإخمادها.

وبسؤال نجل المصابة قاطن الشقة ويدعى «م.ع» 38 عامًا، سائق، أيد ما جاء بالفحص الأولي للشرطة، وعلل سبب الحريق نتيجة حدوث ماس كهربائي بالأسلاك الموصلة للثلاجة ولم يتهم أحد بالتسبب في الحريق.

وتم إخطار قسم الأدلة الجنائية، وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة، وتحرر محضر «إداري» قسم شرطة «ثان المنتزه» وجاري العرض على النيابة العامة؛ لتتولى التحقيق، وذك وفقًا لبيان شرطة الإسكندرية، اليوم الأربعاء.