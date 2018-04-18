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تابع تغطية حية ومباشرة لمباراة المقاولون العرب أمام الزمالك ضمن منافسات الأسبوع الـ32 من الدوري العام والتي تُقام على ملعب بتروسبورت

تشكيل الزمالك

حراسة المرمي : محمود عبد الرحيم " جنش " خط الدفاع : حمدى النقاز – محمود علاء – محمود حمدى – معروف يوسف

خط الوسط : طارق حامد – محمود عبد العزيز – عماد فتحى – محمد عنتر