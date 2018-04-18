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بث مباشر .. المقاولون العرب 0×0 الزمالك

الشروق
نشر فى : الأربعاء 18 أبريل 2018 - 7:52 م | آخر تحديث : الأربعاء 18 أبريل 2018 - 7:52 م

تابع تغطية حية ومباشرة لمباراة المقاولون العرب أمام الزمالك ضمن منافسات الأسبوع الـ32 من الدوري العام والتي تُقام على ملعب بتروسبورت

 

تشكيل الزمالك

حراسة المرمي : محمود عبد الرحيم " جنش "
خط الدفاع : حمدى النقاز – محمود علاء – محمود حمدى – معروف يوسف
خط الوسط : طارق حامد – محمود عبد العزيز – عماد فتحى – محمد عنتر
خط الهجوم : كاسونجو كابونجو – يوسف اوباما
تشكيل المقاولون العرب
حراسة المرمى : حسن شاهين.

خط الدفاع : محمد سمير وخالد عبد الرازق و عبد الوهاب إسماعيل وأحمد صبحى.

خط الوسط : إبراهيم صلاح ومحمد سوستة و محمود متولى كناريا ومحمد فاروق وعبد الرحمن خالد. 

خط الهجوم : أحمد على
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