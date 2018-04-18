تابع تغطية حية ومباشرة لمباراة المقاولون العرب أمام الزمالك ضمن منافسات الأسبوع الـ32 من الدوري العام والتي تُقام على ملعب بتروسبورت
تشكيل الزمالك
حراسة المرمي : محمود عبد الرحيم " جنش "
خط الدفاع : حمدى النقاز – محمود علاء – محمود حمدى – معروف يوسف
خط الوسط : طارق حامد – محمود عبد العزيز – عماد فتحى – محمد عنتر
خط الهجوم : كاسونجو كابونجو – يوسف اوباما
تشكيل المقاولون العرب
حراسة المرمى : حسن شاهين.
خط الدفاع : محمد سمير وخالد عبد الرازق و عبد الوهاب إسماعيل وأحمد صبحى.
خط الوسط : إبراهيم صلاح ومحمد سوستة و محمود متولى كناريا ومحمد فاروق وعبد الرحمن خالد.
خط الهجوم : أحمد على
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