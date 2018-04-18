«سولو: قصة حرب النجوم» في مهرجان كان خارج المسابقة

تعرض شاشة المهرجان فى القسم الرسمى خارج المسابقة الجزء الجديد من سلسلة «Star Wars» الشهيرة، والذى يحمل عنوان «Solo: A Star Wars Story»، وذلك كعرض حصرى قبل طرحه بدور العرض، ومن المقرر عرض الفيلم يوم 15 مايو.

وتدور أحداث الجزء الجديد من السلسلة، حول شخصية «هان سولو» الشهيرة، التى جسدها النجم هاريسون فورد ببداية السلسلة، وسيقوم بتجسيد الشخصية فى صباها النجم الشاب إلدن إرينيرك، إلى جانب مشاركته لعدد من أبرز نجوم الشباب فى هوليوود، ومنهم نجمة مسلسل «Game of Thrones» إيميليا كلارك، ودونالد جروفر، وودى هاريلسون، للمخرج رون هاورد.