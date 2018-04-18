مقتل 11 مسلحًا من طالبان في عمليات أمنية شمال شرق أفغانستان

أكد مسؤولون أمنيون محليون اليوم الأربعاء، أن 11 مسلحًا على الأقل من طالبان، من بينهم 3 أعضاء بارزين، قتلوا في العمليات المستمرة لقوات الأمن في إقليم كابيسا شمال شرق أفغانستان، خلال الأسبوع الماضي، طبقًا لما ذكرته قناة «تولو.نيوز» التلفزيونية الأفغانية اليوم، كما أصيب 16 مسلحًا آخرين.

وتم شن العملية في منطقة نيجراب بالإقليم؛ لتطهير المنطقة من المسلحين، طبقًا لما قاله رئيس الشرطة الإقليمية، محمد رزاق يعقوب، مضيفًا أن 3 أعضاء بارزين من طالبان قتلوا.

وقال «يعقوب»، إن 3 من أفراد قوات الأمن قتلوا، كما أصيب 10 آخرين، خلال العملية.

ولم يكشف عن المزيد من التفاصيل بشأن العملية، ولم تعلق طالبان حتى الآن على هذا النبأ.