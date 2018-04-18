«ترامب»: القس الأمريكي الذي تجرى محاكمته في تركيا يتعرض للاضطهاد

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اعتقاده بأن القس الأمريكي، الذي تجرى محاكمته في تركيا في تهم تتعلق بصلته بجماعات إرهابية يتعرض للاضطهاد ويتعين السماح له بالعودة إلى وطنه.

وكتب «ترامب»، على صفحته على موقع «تويتر»، الليلة الماضية: «القس أندرو برونسون، وهو رجل نبيل وزعيم مسيحي في الولايات المتحدة، يُحاكم ويتعرض للاضطهاد في تركيا بلا مبرر»، وذلك بعدما أمرت محكمة تركية باستمرار حبسه خلال إجراءات محاكمته.

وأضاف «ترامب»: «إذا كانوا يصفونه بالجاسوس فأنا جاسوس أكثر منه، نأمل أن يتم السماح له بالعودة إلى وطنه ولعائلته الجميلة التي ينتمي إليها».

ويطالب الادعاء بسجن رجل الدين المسيحي، الذي عاش في تركيا لعقدين، لـ35 عامًا، وقد نفى «برونسون» تورطه في أي من الاتهامات الموجهة إليه، ومن بينها التجسس.

ويواجه القس، الذي كان يعمل في كنيسة في مدينة إزمير غربي تركيا، اتهامات بأنه على صلة بحزب العمال الكردستاني المسلح والحركة الإسلامية لفتح الله جولن، وهو داعية مسلم مقيم في الولايات المتحدة وتتهمه أنقرة بالتخطيط لمحاولة الانقلاب العسكري الفاشلة التي شهدتها تركيا عام 2016.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد ألمح ضمنيًا العام الماضي إلى، أن قضية «برونسون» يمكن أن تكون مرتبطة بطلب تسليم «جولن».

وتقول الولايات المتحدة، إن أنقرة لم تقدم أدلة كافية لتسليم «جولن»، الذي أنكر صلته بمحاولة الانقلاب.

ومن المقرر استئناف محاكمة «برونسون» في السابع من مايو القادم.