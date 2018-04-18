حبس 3 موظفين 6 أشهر لتقاضيهم رشوة بالإسكندرية

قضت، محكمة جنايات الإسكندرية، مساء الثلاثاء، بالسجن بحق 3 موظفين بحي العامرية بالإسكندرية، 6 أشهر مع العزل من الوظيفة لمدة عاما.



وتعود الواقعة، إلى إلقاء مباحث الأموال العامة في الإسكندرية، بالتنسيق مع فرع غرب الدلتا، القبض على «د. ع» و«ع. س» و«ق. م» موظفين بحي العجمي؛ لاتهامهم بالرشوة وإهدارهم المال العام.



وكشفت تحريات المباحث أن الموظفين قاموا باستغلال وظائفهم بعدم تنفيذ قرارات إزالة لعدد من العقارات المخالفة، وبالقبض عليهم وعرضهم على النيابة العامة، قررت إحالهم كمتهمين إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها سالف الذكر.