«العناني» يفتتح معرضا أثريا لنتائج حفائر «الدومينيكان» بالمتحف المصري

يفتتح وزير الآثار خالد العناني، مساء اليوم، معرضًا أثريا مؤقتاً لنتاج حفائر البعثة الأثرية من جمهورية الدومينيكان، والتي امتدت قرابة العشر سنوات في منطقة أبو صير ماجنا بالإسكندرية.

وقالت رئيس قطاع المتاحف إلهام صلاح، إن هذا المعرض يُعد تجربة غير مسبوقة وفريدة من نوعها نظرًا لأن المعرض يقدم مجموعة من القطع الأثرية المكتشفة تُعرض لأول مرة بعد العثور عليها في منطقة تابوزيريس ماجنا بالإسكندرية، والتي تشير لأهمية ذلك الموقع الأثري الذي يرجع تاريخه إلى عصر الملكة كليوباترا السابعة.

وأضافت «صلاح»، أن المعرض يضم حوالي 300 قطعة أثرية تُعد سجلاً واضحًا للحياة اليومية والأنشطة الإدارية والدينية، والدور الملكي والاجتماعي الذي ظهر وبشكل واضح في نهاية العصر البطلمي، وقد تم ترتيبها وتنظيمها وفقاً لأماكن اكتشافها.

ومن جانبها، أوضحت مدير عام المتحف صباح عبدالرازق، أن من أهم القطع التي يتضمنها المعرض لوحة فريدة منقوشة بالكتابة الهيروغليفية والديموطيقية، هي تذكر الهدايا التي منحها بطليموس الخامس لكهنة معبد إيزيس، وهي تحمل النص الكامل تقريبًا بالمقارنة مع لوحتين آخرتين غير مكتملتين تم اقامتهم بمعبد ايزيس في «فيلة ودندرة» من مجموع 3 لوحات.

وفي السياق ذاته، أشارت رئيس البعثة، كاثلين مارتينيز، إلى أن من أهم الدلائل أن تابوزيرس ماجنا كان موقعًا حيويًا للملكة كليوباترا، حيث تم العثور على العديد من أشكالها؛ ويظهر ذلك من خلال تماثيل المعبودة إيزيس، والعملات المعدنية، واللوحات التي تحمل العديد من النقوش التي ترجع إلى ذلك العصر.

ويضم المعرض أيضًا بعض القطع المميزة؛ منها قطعة من البرونز على شكل ذبابة تم إهدائها من ملك بطلمي لجندي نظراً لشجاعته وتفانيه في المعارك، وعدد من العملات البرونزية منقوش عليها شكل ايزيس من الأمام ومن الخلف نقش عليها اسم كليوباترا.