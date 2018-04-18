ضبط عاطل لاتهامه بالإتجار في الأسلحة بمدينة السلام

ألقت أجهزة الأمن بمديرية القاهرة، القبض على عاطل؛ لإتجاره في الأسلحة النارية بمدينة السلام، وأمر اللواء خالد عبد العال، مدير أمن القاهرة، إحالته للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

وكانت معلومات وردت لمباحث قسم شرطة السلام بمزاولة «حسين.ث»، 25 عامًا، عاطل، والسابق اتهامه في 4 قضايا، نشاطًا غير مشروع في مجال الإتجار بالأسلحة النارية، متخذًا من منطقة سكنه مكانًا لتجارته.

وكشفت التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد منصور، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، صحة ما ورد من معلومات، وبإعداد الأكمنة بأماكن تردده؛ تم ضبطه وعُثر بحوزته على سلاحين و16 طلقة نارية.

وبمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للسلاح الناري والطلقات بقصد الإتجار.