جوزيه يعقد مؤتمرا صحفيا بشأن أكاديمية وادي دجلة

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وصل البرتغالي مانويل جوزيه، المستشار الفني لأكاديميات نادي وادي دجلة اليوم الأربعاء لمدينة دبي الإماراتية لعقد مؤتمر صحفي غدا الخميس والاعلان عن افتتاح أكاديمية كرة القدم بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتعد هذه هي المرة الأولى، التي يقوم خلالها ناد مصري بفتح أكاديمية له خارج حدود البلاد، ليصبح وادي دجلة الأول بين أقرانه الذين ينفتحون على أندية ودوريات العالم الخارجي بهذا الشكل.

وجاء اختيار وادي دجلة لدولة الإمارات نظرا للعلاقات التاريخية بين البلدين، ووجود شراكة مع إحدى الشركات المحترفة في مجال الأكاديميات.

وكانت الأكاديمية بدأت العمل الفعلي بوجود مجموعة من المدربين المصريين، وسيكون أحد أهدافها إفراز لاعبين من مواهب مختلفة للعب بالدوري المصري ومنه إلى دوريات أوروبية.

ومن المقرر أن يتحدث جوزيه غدًا عن أهداف الأكاديمية والمخططات المرسومة لهذه المبادرة الأولى على مستوى الأندية المصرية.