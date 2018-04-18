الإبراشي يعرض فيديو لمقتل شاب بسبب تعليق على «فيسبوك»

عرض الإعلامي وائل الإبراشي، فيديو لمقتل شاب في المنصورة على يد 3 أشقاء، بسبب تعليق ساخر على صورة القتيل عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».



وقال «الإبراشي»، في برنامجه «العاشرة مساء»، المذاع عبر فضائية «دريم»، أمس الثلاثاء، أن السلوك العنيف أصبح وسيلة للرد على الكلمات، متابعًا: «الناس بتتحاور وتتخانق طول الوقت على الفيسبوك، والكلمة يترد عليه بكلمهة، لكن توصل للقتل؟».



وتابع أنه يمكن اللجوء للمؤسسات القانونية لمكافحة جرائم الإنترنت بدلًا من اللجوء للقتل والعنف.



ولقي عبد الله محمود على 19 سنة مصرعه، يوم الجمعة الماضية، متأثرًا بإصابته بعد تعدي ثلاثة أشقاء عليه بـ«الشوم» وسلاح أبيض بسبب تعليق ساخر على صورة للقتيل على «فيسبوك».



