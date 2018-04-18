«واشنطن بوست»: مايك بومبيو اجتمع سرا بزعيم كوريا الشمالية

ذكرت صحيفة «واشنطن بوست»، الثلاثاء، أن وزير الخارجية الأمريكي المكلف مايك بومبيو، المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه)، عقد اجتماعا سريا مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، خلال عطلة عيد الفصح، في الوقت الذي أكد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه تم إجراء محادثات مع كوريا الشمالية "على أعلى المستويات".



وقالت الصحيفة، نقلا عن مصدرين مطلعين، إن الاجتماع الذي عقد بين الزعيم الكوري الشمالي ومدير الاستخبارات المركزية السابق جاء بهدف مناقشة الأساس الذي بناء عليه ستعقد القمة المرتقبة بين ترامب وكيم.



وكان بومبيو، الذي تم ترشيحه لشغل منصب وزير الخارجية بعد إقالة ريكس تيلرسون في مارس الماضي وصف برنامج بيونج يانج للأسلحة النووية، بأنه أسوأ تهديد أمني تواجهه الولايات المتحدة حاليا.



وإذا تم تأكيد ذلك، فإن هذا الاجتماع سيكون الأعلى مستوى بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية منذ أن التقت وزيرة الخارجية آنذاك مادلين أولبرايت مع والد كيم، كيم جونج إيل، عام 2000.