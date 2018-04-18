مصادر: وكالات المخابرات الأمريكية لم تتثبت بشكل كامل من الواقعة.. ودمشق: دعوة واشنطن لاستبدال قواتها فى أراضينا بأخرى عربية «أمر غريب»

فيما تتضارب الأنباء حول بدء بعثة التحقيق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية تحقيقها بشأن «كيماوى دوما»، كشفت شبكة «سى.إن.إن» الأمريكية، اليوم، أن إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، قررت قصف سوريا بالمشاركة مع فرنسا وبريطانيا، قبل التأكد من استخدام غاز السارين فى دوما بالغوطة الشرقية قبل أسبوعين.

ونقلت الشبكة، عن مصادر مخابراتية وعسكرية، لم تسمها، القول إنه على الرغم من عدم تأكد وكالات المخابرات الأمريكية بشكل كامل من استخدام غاز السارين ضد المدنيين فى دوما، شعرت إدارة الرئيس ترامب بأن هناك ما يكفى من الأدلة لتوجيه ضربات انتقامية ضد نظام الرئيس السورى بشار الأسد.

وقالت المصادر إن «نقص المعلومات لعب دورا فى قرار عدم ضرب مجموعة أكبر من الأهداف، منها مطارات عسكرية وطائرات ومروحيات، بالإضافة إلى عوامل أخرى مثل انتشار قوات الجيش الروسى فى عدة مواقع بسوريا». .

فى غضون ذلك، وبعد ساعات من رفض روسيا مساء أمس، مشروع قرار فرنسى فى مجلس الأمن بشأن الأزمة فى سوريا. قالت مصادر مطلعة لوكالة «رويترز»، اليوم، إن مفتشى الأسلحة الكيماوية أجلوا زيارتهم لدوما، بعد أن أبلغ فريق أمنى تابع للأمم المتحدة عن إطلاق نار فى موقع الهجوم المزعوم بالمدينة أمس. وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية إنه استهدف الفريق الأممى.

وفى سياق آخر، اعتبرت بثينة شعبان، المستشارة الإعلامية للرئيس الأسد، أن دعوة ترامب لاستبدال القوات الأمريكية فى سوريا بتحالف عربى هو «أمر فى غاية الغرابة». موضحة فى تصريحات لـ«روسيا اليوم»، اليوم، «سيكون أمرا غريبا جدا أن تقوم دولة احتلال غير شرعى بتوجيه دعوات لأطراف أخرى كى تأتى وتحتل البلد أيضا».



