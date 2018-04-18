أفاذت فضائية «أون لايف»، في خبر عاجل، مساء الأربعاء، أن رئيس أركان الجيش الليبي، عبد الرازق الناظوري، نجا من محاولة اغتيال في مدينة بنغازي، إثر استهداف موكبه بسيارة مفخخة.