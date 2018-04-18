محافظ البحيرة: توريد 9 آلاف طن من القمح خلال 4 أيام

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة أن إجمالي كمية الأقماح التي تم توريدها للشون والصوامع بنطاق المحافظة بلغت 9 آلاف و57 طنا منذ 15 أبريل وحتى صباح اليوم الأربعاء.

وأكدت على جاهزية 32 شونة بمدن ومراكز المحافظة لاستقبال الأقماح من المزارعين والمتوقع توريد 312 ألف طن قمح هذا الموسم.

جاء ذلك خلال جولتها لتفقد شونة الأبعادية وصومعة دمنهور المعدنية، بحضور حازم الأشمونى السكرتير العام المساعد وسعد غراب رئيس مدينة دمنهور، وكمال راشد وكيل وزارة التموين بالبحيرة.

ووجهت المحافظ، بضرورة متابعة أعمال التوريد والالتزام بالضوابط للحفاظ على سلامة القمح، ومنع تهدير أى كميات منه، مشددة على ضرورة التحقق من جودة الأقماح الموردة وعدم تسرب أقماح مستوردة بالإضافة إلى مراقبة حالة التخزين للشون والصوامع كما وجهت بسرعة صرف مستحقات المزارعين خلال 48 ساعة من التوريد.