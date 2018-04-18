وزير التعليم: أراهن على اندماج طلاب الثانوية في النظام الجديد خلال 3 أشهر

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنه سيتم منح 700 ألف جهاز «تابلت» للطلاب في الصف الأول الثانوي، على أن يقدم لهم كهدية ولن تُسترد منهم، حسب تعبيره.



وأضاف «شوقي»، خلال لقائه ببرنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «ON E»، اليوم الأربعاء، أنه يراهن على تأقلم الطلاب مع النظام الجديد للثانوية العامة خلال 3 أشهر، موضحًا أن المناهج في أجهزة «التابلت» ستتضمن أشياء تفاعلية كالصور والفيديوهات والمقالات.



وأكد أن هناك إرادة لتحرير الطلاب من الضغط، بحيث يعتمدوا على أنفسهم في التعلم في ظل نظام تعليمي ممتع، مشيرًا إلى وجود مقالات ومقاطع فيديو تتعلق بالمحتوى التعليمي للدروس الخاصة بالمنهج، على أن يختار الطالب المضمون الذي يذاكره بكل حرية.



واستطرد أن المنظومة الجديدة تهدف إلى تحرر الطالب من الكتاب، معقبًا: «نريد أن نحرره من كل القيود ونقدم له طريقة محببة ومسلية في التعليم».



وتابع أن الوزراة ستطبع الكتاب المدرسي للطلاب، بحيث يختاروا الطريقة التي يريدونها، مخاطبًا الطالب، بقوله: «سنمتحنك امتحانات لن تحسب، وامتحانات النظام الجديد تعتمد على الفهم، كل ما عليك أن تفهم الموضوع وستكون الإجابة سهلة عليك».



وأشار إلى تحرر المنظومة الجديدة من ثقافة الحفظ و«بعبع» الامتحانات، لأن هناك إرادة لإخراج الطلاب في حالة صحية ونفسية أفضل، حسب تعبيره.



يُذكر أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، قال إن البنك الدولي قدر تكلفة تطوير التعليم بـ2 مليار دولار، يلتزم البنك منها بنصف مليار دولار على أن تتكفل مصر بالباقي، معقبًا: «ميزانية الوزارة أقل من الاستحقاق الدستوري، ونتمنى أن تصل إلى مقدراتها من خلال مجلس النواب، كما أن المبلغ بعضه في شكل منحه وبعضه فى شكل قروض بفوائد قليلة».