قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن الأزهر الشريف من أهم عوامل القوى الناعمة في مصر، متابعًا: «الأزهر فوق الرأس ولكنه ليس فوق الدولة، وهو مؤسسة من مؤسساتها ويخضع لدستور الدولة».



وأضاف «أبو حامد» في مداخلة هاتفية ببرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «ten»، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، مساء الثلاثاء، أن المادة رقم 7 من الدستور المصري خصصت دور الأزهر في الحفاظ على علوم الشريعة واللغة العربية، متابعًا أن أعداد الوافدين من الجنسيات المختلفة لدراسة العلوم الشرعية في الأزهر في مصر في تزايد مستمر.



وتابع أنه يجب ضم التعليم العام والأزهري وإلغاء الكليات العلمية والنظرية التي ليس لها علاقة بدور الأزهر وعلومه، موضحًا أنه يجب ضم باقي الكليات والمعاهد الأزهرية غير المختصة بعلوم اللغة والشريعة إلى وزارة التعليم العالي.



وتقدم النائب محمد أبو حامد، في فبراير الماضي، بعرض مشروع القانون الخاص بالأزهر الشريف، على مجلس النواب، والذي يطالب بتوحيد نظام التعليم في مصر بدمج التعليم الأزهري بالعام ، والإبقاء فقط على الكليات والمعاهد التي تدرس المواد الشرعية واللغة العربية.



