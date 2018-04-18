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«مصر للطيران»: عودة شحن البضائع على طائرات الركاب من مصر إلى كندا

القاهرة - أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 18 أبريل 2018 - 6:27 م | آخر تحديث : الأربعاء 18 أبريل 2018 - 6:27 م

قال الطيار باسم جوهر رئيس شركة مصرللطيران للشحن الجوى، إنه جاري عودة نقل البضائع علي طائرات الركاب من مصر إلي كندا، وذلك بعد استكمال الإجراءات المطلوبة بعد توقف دام عامين،حيث كان يبلغ حجم حركة الشحن الجوي علي شرك مصر للطيران بين مصر وكندا ألف طن سنويا .

وذكر بيان لشركة مصر للطيران اليوم، أنه من المخطط أن تسير مصر للطيران للشحن الجوي رحلات مجدولة للبضائع إلى أمريكا الشمالية اعتبارا من شهر أكتوبر القادم وذلك بعد استلام الطائرات الجديدة طويلة المدي من طراز الايرباص 330 (بضائع) مما سيساعد علي تنشيط ونمو حركة الصادرات المصرية بين البلدين.


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