الرئيس الأمريكى: اجتماع بومبيو وزعيم كوريا الشمالية كان «سلسًا للغاية»

-واشنطن بوست: زيارة وزير الخارجية المعين لبيونج يانج تمت بشكل سرى خلال عيد الفصح



ذكر الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، اليوم، أن الاجتماع بين مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية «سى.آى.إيه»، مايك بومبيو والزعيم الكورى الشمالى، كيم جونج أون «مضى بشكل سلس للغاية»، وهو ما يؤكد التقارير بشأن عقد الاجتماع.

وقال ترامب فى تغريدة على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «مضى الاجتماع بشكل سلس للغاية وتشكلت علاقة طيبة. يتم صياغة تفاصيل القمة الآن».

وأضاف ترامب: «سيكون نزع الأسلحة النووية شيئا عظيما للعالم، وأيضا لكوريا الشمالية!».