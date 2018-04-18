مصادر يمنية: ارتفاع حصيلة قتلى الحوثيين في تعز إلى 30 شخصا

أفادت مصادر عسكرية يمنية، اليوم الأربعاء، بارتفاع حصيلة قتلى الحوثيين جراء سلسلة غارات لمقاتلات التحالف العربي استهدفت مواقعهم في تعز إلى 30 شخصا.

ونقلت قناة «سكاي نيوز» الإخبارية، اليوم، عن المصادر العسكرية قولها إن القصف الجوي طال تجمعات للمتمردين في حي الكمب والبرج غرب تعز، مضيفا أن القصف أسفر أيضا عن تدمير آليات ومركبات عسكرية ومخزن للذخيرة.

وكانت مقاتلات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية، قد شنت أمس الثلاثاء، غارات جوية على مواقع وتجمعات لميليشيات الحوثي في مديرية «مقبنة» غربي محافظة تعز الواقعة جنوب غربي البلاد.