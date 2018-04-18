ضبط سائق لطعنه صاحب شركة استيراد وتصدير في البحيرة

ألقى أمن البحيرة، القبض على سائق لتعديه على صاحب شركة استيراد وتصدير، وطعنه بالرقبة بسبب خلافات مالية.

تلقى اللواء علاء عبد الفتاح، مدير أمن البحيرة، إخطارا يفيد بوصول «أحمد. م. ع»، صاحب شركة جولدن فودز للإستيرد والتصدير، ومقيم بشارع المدرسة أنطونيادس دائرة القسم، وله محل إقامه أخر مساكن بنك فيصل بسيدي بشر بالإسكندرية، مصاب بجرح ذبحي بالرقبة، وأخر طعني نافذ بالبطن وجروح بالفخذ والذراع الأيسر، ولا يمكن استجوابه وتحويله للمستشفى الجامعي بالإسكندرية، للعلاج.

وأسفرت جهود البحث عن تحديد مرتكب الواقعة «عماد. ر. ع»، (34 عاما)، سائق بشركة المجني عليه، ومقيم قرية كوم الفرج مركز أبوالمطامير، نجل خالة المجني عليه.

وبتقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم المذكور، وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة، بسبب وجود خلافات مالية بينهما إثر ذلك قام بالتعدى عليه بسلاح أبيض، وإحداث إصابته المشار إليها، وسرقة مبلغ 15 ألف جنيها منه، وتم ضبط المبلغ بحوزة المتهم، وأضاف بتخلصه من الأداه المستخدمه بإلقائها بإحدى المجاري المائية.

وبسؤال شاهدي الواقعة كل من «حمدي. ج. ص»، (41 عاما)، عامل، و«محمود. ع. ف»، (42 عاما)، موظف، ومقيمان بذات الناحيه، قررا بقيامهما بنقل المصاب للمستشفى العام من أمام منزله، وأنه أبلغهما بإرتكاب المتهم المذكور للواقعة، وأضاف الثاني بمشاهدته للمتهم، ومحاولته ضبطه ولم يتمكن من ذلك.

وبسؤال والدة المجني عليه «ناعسة. ع. ع»، (60 عاما)، ربة منزل، ومقيمه بذات الناحية، قررت بمضمون ما تقدم، وأضافت بسابقة وجود خلافات مالية بين نجلها المجني عليه، وشقيق المتهم، وجاري العرض على النيابة العامة.