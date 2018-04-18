تأجيل محاكمة 8 متهمين بينهم 3 شرطيين بقضية «رشوة المطار» لـ23 مايو

قررت الدائرة 7 جنايات شمال القاهرة، تأجيل محاكمة 8 متهمين بينهم 3 شرطيين بقضية «رشوة المطار» لجلسة 23 مايو المقبل؛ للمستندات.

كان النائب العام المستشار نبيل صادق، قد أحال 3 أفراد شرطة بميناء القاهرة الجوي و5 آخرين بينهم 4 متهمين محبوسين إلى محكمة جنايات القاهرة؛ لاتهامهم بطلب وقبول وعرض مبالغ مالية وعطايا عينية على سبيل الرشوة، وتوسط بعضهم في تلك الجرائم مقابل تمرير مبالغ النقد الأجنبي المهربة إلى خارج البلاد لمرات متعاقبة، عبر بوابات وأجهزة تفتيش المنطقة الجمركية بميناء القاهرة الجوي دون ضبطها.

وباشرت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها، وثبت من خلال التحقيقات اعترافات المتهمين وفحص أجهزة الاتصالات قيام صاحب إحدى شركات الصرافة ورجل أعمال «هاربين»، بتهريب كميات كبيرة من النقد الأجنبي بلغ إجمالها ما يفوق ملياري جنيه مصري، بعملات مختلفة إلى خارج البلاد عبر ميناء القاهرة الجوي، وذلك بالاتفاق مع 3 من أفراد الشرطة العاملين بميناء القاهرة الجوي حيث يتغاضون عن تفيش حقائب الوسطاء من المتهمين «المهربين» مقابل حصولهم على مبالغ الرشوة وتهريب تلك المبالغ إلى الخارج داخل تلك الحقائب، وأمر النائب العام بسرعة ضبط المتهمين الهاربين وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية.