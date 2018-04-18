وفاة زوجة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب عن 92 عاما

توفيت سيدة الولايات المتحدة الأولى سابقا باربرا بوش، زوجة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج إتش دبليو بوش (الأب) عن عمر ناهز 92 عاما، بحسب ما أعلنته عائلتها في بيان.



واختارت زوجة الرئيس الأسبق في وقت سابق من هذا الأسبوع عدم السعي للحصول على علاج طبي إضافي بجانب الرعاية التي تتلقاها بعد سلسلة من العلاجات الأخيرة في المستشفيات.



وكانت باربرا بوش سيدة الولايات المتحدة الأولى في الفترة (1989-1993). وشهدت فترة ولاية زوجها الوحيدة انتهاء الحرب الباردة، وشن الحرب التي قادتها الولايات المتحدة لإخراج العراق من الكويت.



وتولى الابن الأكبر لهما، جورج دبليو بوش، الرئاسة لفترتين (2001-2009)، كما كان ابنهما الآخر، جيب بوش، حاكما لولاية فلوريدا (1999-2007).